México cae ante Dodgers previo al debut en el Clásico Mundial 2026

El segundo y último ensayo del Tricolor previo al Clásico Mundial de Beisbol no arrojó el mejor resultado, pero Benjamín Gil tuvo la posibilidad de observar a muchos elementos que ha elegido para afrontar el máximo evento.

La Selección Mexicana fue superada por los Dodgers de Los Ángeles (7-5), actuales bicampeones de las Grandes Ligas, en un duelo de volteretas.

La carrera de la quiniela fue obra de Andy Pages, con panorámico cuadrangular por el jardín izquierdo, ante los disparos de Jesús Cruz. En ese mismo inning (segundo), Dalton Rushing conectó un triple que remolcó la segunda anotación.

La Selección Mexicana respondió de inmediato, en la parte alta del tercer acto. Con uno fuera, Jarren Duran conectó sencillo y Jonathan Aranda (tras dos outs) negoció pasaporte.

Alejandro Kirk, con línea al central, remolcó a Duran y Nacho Álvarez Jr. (sencillo) llevó a Aranda y el receptor al pentágono. Todas las carreras fueron acreditadas al pitcher abridor, Tyler Glasnow.

Los californianos le dieron la vuelta a la pizarra con par de carreras en el mismo tercer inning. Pages, Santiago Espinal y Rushin ligaron dobletes en contra de Manny Barreda.

La novena tricolor empató el duelo en el quinto capítulo, con hit remolcador de Álvarez Jr., quien produjo a Aranda, previamente instalado en base con pasaporte, cortesía de Emmet Sheehan. Nacho terminó su actuación con tarde de 4-3, y tres carreras impulsadas.

El empate perduró hasta el octavo rollo, cuando Joe Vetrano conectó doblete productor de la carrera de la diferencia, ante los lanzamientos de Luis Fernando Miranda (invitado fuera de roster por el combinado nacional). La ventaja del equipo angelino aumentó con elevado de sacrificio de Eduardo Quintero y hit productor de Kendall George.