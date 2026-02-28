Más Información

Mazatlán vs Pachuca EN VIVO - Liga MX - Jornada 8 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

Liga MX anuncia fecha para el Clásico Femenil entre Chivas y América

Isabella Fierro confiesa la admiración que siente por Lorena Ochoa

Isabella Fierro sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Tijuana vs Pumas este viernes 27 de febrero

Mazatlán recibe esta noche a los Tuzos del Pachuca, duelo con el que arranca la actividad de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un día donde se disputa un total de cuatro encuentros.

Los Cañoneros están en la penúltima posición de la clasificación con un total de 4 unidades. En la fecha pasada, el cuadro mazatleco logró el empate de 1-1 contra los Xolos de Tijuana como visitantes.

Por su parte, los Tuzos son quintos en la general con un total de 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota en lo que va de la campaña del futbol mexicano.

MAZATLÁN VS PACHUCA MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 08:49 PM

Minuto 87- Se acerca el final del encuentro

Universal Deportes 08:14 PM

Minuto 53- Mazatlán continúa al frente en el marcador

Universal Deportes 08:07 PM

¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 07:53 PM

¡Fin del primer tiempo!

Universal Deportes 07:48 PM

Minuto 46+2- ¡Gooooool! Dudu abre el marcador para Mazatlán

Universal Deportes 07:41 PM

Minuto 40- Mazatlán se queda cerca de abrir el marcador

Universal Deportes 07:36 PM

Minuto 36- Sigue sin moverse el marcador

Universal Deportes 07:09 PM

Minuto 10- Pachuca maneja el esférico a su antojo, pero no logra incomodar al cuadro local

Universal Deportes 07:00 PM

¡Arranca el primer tiempo!

