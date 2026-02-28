Mazatlán recibe esta noche a los Tuzos del Pachuca, duelo con el que arranca la actividad de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un día donde se disputa un total de cuatro encuentros.

Los Cañoneros están en la penúltima posición de la clasificación con un total de 4 unidades. En la fecha pasada, el cuadro mazatleco logró el empate de 1-1 contra los Xolos de Tijuana como visitantes.

Por su parte, los Tuzos son quintos en la general con un total de 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota en lo que va de la campaña del futbol mexicano.

MAZATLÁN VS PACHUCA MINUTO A MINUTO

Minuto 87- Se acerca el final del encuentro

Minuto 53- Mazatlán continúa al frente en el marcador

¡Comienza la segunda parte!

¡Fin del primer tiempo!

Minuto 46+2- ¡Gooooool! Dudu abre el marcador para Mazatlán

Minuto 40- Mazatlán se queda cerca de abrir el marcador

Minuto 36- Sigue sin moverse el marcador

Minuto 10- Pachuca maneja el esférico a su antojo, pero no logra incomodar al cuadro local