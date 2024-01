Max Verstappen lanza recadito a Checo Pérez: "Puede configurar el coche como le convenga"

El 2023 fue muy distinto para Max Verstappen y Checo Pérez en cuanto a su monoplaza, el RB19 y es que el neerlandés selló su tercera corona al hilo mientras que el mexicano sufrió, pero pese a eso, consiguió el subcampeonato y dio por primera vez en su historia a Red Bull ese 1-2 que tanto anhelaban.

Ahora que los equipos están preparándose para la nueva temporada, Max Verstappen habló de cómo sintió el auto con el que sumó su tercer título mundial y de paso dejó un recadito a Checo Pérez.

"Las opiniones de los demás no me interesan, no conocen nuestro auto. Yo sólo trato de hacer lo mejor que puedo, configuré el coche como a mí me gusta y el otro piloto puede hacerlo como le convenga", dijo 'Súper Max' a Auto Motor Sport.

Verstappen además habló de su forma de conducir sobre los bólidos del Gran Circo y aseguró que más allá de tener un estilo propio, "me adapto a las necesidades del coche para que sea el más rápido, esa es la clave para ser bueno en la Fórmula 1".

Max Verstappen y Checo Pérez en el GP de Brasil 2023 - Fotos: AFP