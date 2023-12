Max Verstappen dijo que su peor carrera en el 2023 fue la de Bakú, donde ganó Checo Pérez

Max Verstappen acabó el 2023 como campeón del mundo por tercera ocasión consecutiva, y aunque pareció que fue tarea sencilla, el neerlandés describió el peor momento por el que pasó en pista durante este año.

'Súper Max' reveló que el Gran Premio de Azerbaiyán, en el Circuito Callejero de Bakú (disputada el 30 de abril), fue en el que más sufrió.

"El peor fue Bakú, no estaba contento con cómo iba todo; quizá no fue el mejor stint de mi vida, pero también fue porque estaba probando muchas herramientas entre la inclinación de los frenos, el diferencial y el freno motor", declaró a Motorsport.

Ese GP lo ganó Checo Pérez, la temporada era muy joven y ahí fue el punto que Max destacó como el complejo por lo nuevo que era el RB19.

"El coche era muy nuevo y se trataba de una pista urbana con curvas de 90 grados; cuando acabó esa carrera me dije 'Está bien, no he ganado, pero he aprendido mucho para las próximas'".

CHECO PÉREZ ES EL PILOTO CON MÁS PODIOS EN LA HISTORIA DE AZERBAIYÁN - FOTO: EFE

Los tres títulos del mundo de Max Verstappen

Max Verstappen se consagró este 2023 triple campeón mundial de la Fórmula 1.

Su primer título llegó en el 2021, con un potente Red Bull aliado a Honda y ya con Checo Pérez como coequipero.

El segundo trofeo de monarca fue en el 2022, colocándose ya como el nuevo rival a vencer en mucho tiempo.

El tercero lo logró este año, en una temporada casi perfecta en la que la mayor parte del tiempo fue ganador de los Grandes Premios.