Mavericks despiden al gerente general Nico Harrison 9 meses después del criticado canje de Doncic

Los Mavericks de Dallas despidieron al gerente general Nico Harrison el martes, nueve meses después del ampliamente criticado intercambio de Luka Doncic que resultó contraproducente para la franquicia.

El movimiento se produjo al día siguiente de la derrota 116-114 ante Milwaukee, partido al que asistió el gobernador de los Mavs, Patrick Dumont, y en donde los fanáticos nuevamente corearon "despidan a Nico", un estribillo familiar desde el acuerdo de gran magnitud que trajo a Anthony Davis desde los Lakers de Los Ángeles y enfureció a la base de fanáticos de Dallas.

Los Mavericks nombraron a Michael Finley y Matt Riccardi como co-gerentes generales interinos para supervisar las operaciones de baloncesto.

La esperanza de Dumont de buena voluntad con los fanáticos nunca se materializó, incluso después de que Dallas obtuviera la selección número uno en general, Cooper Flagg, con solo un 1.8% de probabilidad de ganar la lotería del draft.

Ha habido muchos asientos vacíos en la parte superior del American Airlines Center esta temporada, algo que no se veía consistentemente desde 2018, cuando los Mavericks obtuvieron a Doncic con la tercera selección general.

Doncic era un base generacional de 25 años en su mejor momento cuando Harrison lo traspasó por el frecuentemente lesionado Davis, quien se ha perdido 30 de 44 juegos de temporada regular desde su llegada en febrero.

Harrison estaba en su cuarta temporada y había gestionado tres intercambios que ayudaron a los Mavs a llegar a las finales de la Conferencia Oeste en 2022 y a las finales de la NBA dos años después.

El intercambio de Doncic y un comienzo lento en la primera temporada completa sin la joven superestrella llevaron a una caída sorprendente. Dallas tiene un récord de 3-8, y Davis se ha perdido seis de los 11 juegos por una lesión en la pantorrilla.

Dumont aprobó la decisión de Harrison de intercambiar a Doncic, lo que evitó que los Mavericks tuvieran que comprometerse con una extensión supermax de 346 millones de dólares por cinco años para la estrella eslovena.

Harrison intentó defender el acuerdo repitiendo la línea "la defensa gana campeonatos". Pero con Davis fuera por una lesión en la pantorrilla y la estrella Kyrie Irving aún ausente tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo pasado, la defensa no ha importado mucho porque Dallas tiene una de las peores ofensivas en la NBA.

Davis e Irving sólo han disputado parte de un juego la temporada pasada y los Mavericks se perdieron los playoffs un año después de que Doncic los llevara a las finales de la NBA.

El lento y plagado de lesiones comienzo de esta temporada para los Mavericks coincidió con Doncic uniéndose a Wilt Chamberlain como los únicos jugadores de la NBA en comenzar una temporada con tres juegos consecutivos de al menos 40 puntos.

La histórica racha de Doncic fue interrumpida por una ausencia de tres juegos debido a una lesión, pero los Lakers ganaron dos veces sin él y tienen un récord de 8-3.

Harrison había pasado 20 años con Nike y tenía relaciones cercanas con varias estrellas de la NBA, incluido el fallecido Kobe Bryant, cuando el ex propietario de los Mavericks, Mark Cuban, lo contrató en 2021.

La contratación de Harrison fue el primer paso para intentar restaurar la estabilidad después de que el ex gerente general Donnie Nelson fuera despedido, y luego Rick Carlisle renunció como entrenador un día después. Nelson y Carlisle habían estado juntos durante 13 años.

Harrison contrató a Jason Kidd como entrenador, y los Mavericks llegaron a las finales de la Conferencia Oeste en su primera temporada juntos después del primer intercambio de gran magnitud de Harrison.

Rompió la pareja europea de Doncic y Kristaps Porzingis y a cambio consiguió a Spencer Dinwiddie, quien jugó un papel clave de apoyo con Doncic mientras los Mavericks sorprendieron a Phoenix con una victoria aplastante en el Juego 7 de la segunda ronda antes de perder ante Golden State en cinco juegos.

Un año después, Dinwiddie fue parte del siguiente intercambio de gran magnitud, que trajo a Irving desde Brooklyn. Los Mavericks flaquearon el resto de esa temporada en gran parte debido a las lesiones, pero llegaron a sus primeras finales de la NBA en 13 años en 2023-24, liderados por el par de bases estelares.

Cuban vendió los Mavericks a las familias de casinos Dumont y Miriam Adelson solo unos meses antes de que llegaran a las Finales. Dijo en el momento de la venta que mantendría el control de las operaciones de baloncesto, pero eso no sucedió.

Dumont rápidamente puso el control total del lado del baloncesto en manos de Harrison, quien vio a Davis como un jugador de calibre de campeonato al estilo de Bryant. Davis ganó un título con LeBron James y los Lakers en 2020.

Cuban criticó el intercambio de Doncic, diciendo que nunca lo habría aprobado y agregando que no creía que Dallas obtuviera lo suficiente a cambio. Sin embargo, meses después, Cuban elogió a Harrison por su gestión del tope salarial.