Martín Demichelis y Sergio Canales tienen fuerte discusión en Monterrey; el español resultó herido

El ambiente no es nada bueno en los Rayados de Monterrey, y eso se demuestra en la cancha y en los entrenamientos. Ha trascendido que en la práctica matutina hubo un duro enfrentamiento entre el volante español Sergio Canales y el técnico Martín Demichelis, en donde además estuvo involucrado el colombiano Nelson Deossa.

Todo esto tiene un antecedente. Durante el juego contra el Tijuana, el cual perdió el Monterrey 2-1, Deossa y Canales discutieron en plena cancha, debido a la falta de entendimiento que hay entre ellos.

Todo parecía que había terminado, pero no… Esto no acabó.

En el entrenamiento, el colombiano y el español se volvieron a enfrentar, y es ahí donde apareció el cuerpo técnico de Demichelis para tratar de calmar las cosas. Lo que se dio por un momento.

Antes de entrar a los vestidores el técnico argentino y el atacante español volvieron a encararse y a discutir elevando el tono de voz en varias ocasiones.

No llegaron a las manos, ni siquiera a empujones, pero algunos testigos aseguran que estuvieron cerca de esto.

Acto seguido Sergio Canales entró al vestuario para cambiarse, salir antes que todos los jugadores y abandonar las instalaciones de El Barrial por una puerta trasera. Antes de ello, pateó una puerta de vidrio y sufrió una herida que requirió puntadas, de acuerdo con diversos reportes locales.

¿Ofendió Sergio Canales a Martín Demichelis?

A la salida de las instalaciones del Monterrey, Martín Demichelis, extrañamente se detuvo con los reporteros que esperaban alguna reacción, debido a que trascendió el incidente con el atacante ibérico.

El argentino dijo a pregunta expresa, sobre si hubo discusión con Sergio Canales: “Pueden poner lo que quieran, pero nosotros nos abrimos a la opinión del jugador. En todo vestuario hay este cambio de opiniones, y yo no me cierro, me gusta que el jugador opine para crecer”.

Siguió hablando el entrenador, y tocó el tema de la alineación, dejando en claro que: “no tengo duda de que los que salgan los que salgan a jugar -el sábado contra Guadalajara-, serán once guerreros”.

¿Estará entre ellos Sergio Canales? El entrenador se alejó sin antes aclarar que no hubo insultos o faltas de respeto: “Nada. Dejo intercambiar opiniones a los jugadores, para sacar buenas conclusiones”.

