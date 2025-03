Martín Demichelis, molesto con la afición de Rayados y una indirecta a sus jugadores; "Hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto"

Este miércoles los Rayados de Monterrey fueron eliminados de manera humillante por el Vancouver Whitecaps en octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, tras empatar (3-3) en el marcador global en un partido donde se vieron "forzados" a jugar fuera de casa, gracias al concierto de Shakira en el estadio BBVA. Después de tal fracaso, el entrenador Martín Demichelis explotó contra su afición y le dejó una indirecta a sus jugadores.

En conferencia de prensa al final del partido, el entrenador argentino fue cuestionado sobre su futuro al frente del equipo, el cual lo dejó en manos de la directiva albiazul. Sin embargo, reprochó la actitud de los aficionados que manifestaron su malestar por la eliminación de manera temprana en el torneo.

Lee también Los mejores MEMES de la eliminación de Rayados; las redes se burlan de Sergio Ramos

"Hoy el hincha se expresó, a pesar de que me incomodó desde atrás de la banca pidiendo jugadores, pidiendo cambios, insultando, arrojando cosas, entiendo que los aficionados quieren ganar, los jugadores son los primeros que quieren ganar, el cuerpo técnico y la institución también pero cuando se pasa por encima del respeto ya hay otro tipo de cosas que son difíciles de manejar. Mi respeto con el aficionado va a existir siempre declaró el estratega argentino.

🇲🇽 DEMICHELIS, EN LA CUERDA FLOJA



✖️ Monterrey quedó eliminado de la Concachampions como local ante Vancouver y el DT expresó en conferencia de prensa que los hinchas “lo incomodaron”.



🗣️ "Cuando se sobrepasa el límite del respeto ya es otra cosa”. pic.twitter.com/HmjLJSIr7V — El Gráfico (@elgraficoweb) March 13, 2025

Al ser cuestionado sobre la rotación en el plantel y un posible disgusto de sus jugadores hacia él, Demichelis aseguró que "le di la oportunidad a todos los jugadores del plantel de sacar adelante esta fase. No creo que alguno pueda quejarse porque jugaron los que no venían jugando en Vancouver y no pudieron ganar y hoy jugaron los que normalmente jugaban más y tampoco pudieron ganar, así que descontento de oportunidades no creo que haya ninguno. Si cada uno dio el máximo eso se sabrá con el análisis de cada uno, nosotros somos los primeros en hacer el análisis de saber si supimos gestionar bien el grupo en estos momentos".

Lee también Sergio Ramos contundente tras su primer fracaso en México; "Podemos mejorar mucho"