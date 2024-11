Martín Anselmi destaca el nivel y entrega de sus jugadores por encima del récord en Cruz Azul

El luchar y no bajar los brazos hasta el final, fue lo que le dio a Cruz Azul la oportunidad de superar los 41 puntos y romper el récord en torneos cortos de 17 jornadas. Ángel Sepúlveda, fue el que le dio alegría a la nación azul en los minutos finales.

Con el empate 1-1 contra los Tigres, Martín Anselmi da por satisfecho el buen torneo que han tenido en este Apertura 2024. Pero más allá de superar esa cifra, lo que más le alegra es la forma en la que compiten sus jugadores.

Cuando Sepúlveda marcó el empate, en redes sociales, se viralizó un video donde se ve a Martín Anselmi festejar eufóricamente la anotación y se aprecia como dice: “así se vive el juego”. Esto lo manifestó en rueda de prensa.

“Lo que trato de dimensionar es que no deja de sorprenderme la forma en la que compiten mis jugadores. Me produce admiración, me llenan. Eso es más importante que cualquier récord, es lo que la gente disfruta, nos une, los hinchas alientan hasta el final, eso me gusta”.

Y recalcó que la entrega que muestran y ese compañerismo que se ve en el campo lo motiva a dar un extra. Por el momento, Anselmi se tomará el domingo para festejar lo que hicieron en el torneo y después planear lo que será la Liguilla.

“Antes de ser entrenador fui hincha, alentaba a mi equipo. Necesitamos que mi equipo dentro del campo sea un ser vivo que transmita, no un ser plano. Eso me cuesta dimensionar, por que siempre hay más, siempre terminan sorprendiéndome una vez más. Yo el domingo estaré tranquilo y festejando lo que fue esta primera fase y ya pensando en lo que me van a sorprender en lo que sigue”, aseveró.

Martín Anselmi busca un equipo competitivo

La palabra que más usó en la recta final del torneo fue “competitividad”, cosa que empleó a profundidad e implementó contra los Tigres.

“A mi me domina la competitividad. Cuando está, es lo que a mi me moviliza más allá del resultado. La competitividad debe representar a mi equipo al principio y hasta el final. Un conjunto de jugadores que estaba perdiendo injustamente y al final pudieron empatar”.

Por otro lado, manifestó que siempre se propusieron ser mejores al torneo pasado y que el conseguir romper el récord ya estaba planeado desde el inicio del Apertura 2024.

"Nosotros nos propusimos ser mejores, cuando inició el semestre, nos juntamos en el auditorio, pusimos los números en la mesa y queríamos superarlos. En un torneo de 17 jornadas, si eres constante, seguramente va a reflejar los resultados y los puntos. Nos propusimos ser mejores y lo logramos dos fechas atrás, superamos a nosotros mismos. Inicia otro torneo distinto, ya no tiene sentido haber sido líderes. Me parece que inicia un torneo distinto".