María Fassi, orgullosa por representar a México en París 2024: Jugamos por todo un país

Tres años después de ser la golfista latinoamericana mejor ubicada en Tokio 2020, María Fassi disputará sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024, con la misma emoción y orgullo que le genera representar la bandera mexicana.

“Es el único torneo que jugamos sin remuneración económica, pero —al final— eso termina en segundo plano. La posibilidad de representar a tu país en una justa olímpica no tiene precio y el honor de saber que podemos regalarle a México una medalla y que tenemos la opción de darle una alegría a tantos millones de mexicanos es lo más bonito, porque dejamos de jugar por nosotros y jugamos por todo un país”, reveló, a EL UNIVERSAL Deportes, la golfista de 26 años.

Al igual que en Tokio, donde fue de menos a más al pasar del lugar 29 a terminar empatada en el 23 con un total de 279 golpes, Fassi aseguró su boleto a París en la recta final de la clasificación, vía ranking olímpico, al pasar el corte en tres torneos consecutivos del LPGA en el último mes. Ahora, buscará una medalla, con más experiencia, cambios en su equipo y un mayor control de sus emociones en el campo.

“Los últimos meses no fueron fáciles y en el ranking empecé a bajar un poco. Me pasó por la cabeza un par de veces no saber si iba a llegar a clasificar. Ir a unos Juegos Olímpicos por segunda ocasión es un honor, un privilegio, y me llena de orgullo” agregó.

Aunque sigue joven, la golfista nacida en Pachuca reconoce que hoy, de cara a unos nuevos Juegos Olímpicos, “soy una jugadora más madura. La experiencia te termina dando más conocimiento de cómo reacciono en ciertas situaciones.

Al final, en un evento que significa tanto para mí, conocerme a mí misma es clave. Saber utilizar los nervios, la presión a mi favor, es algo que todos vamos a sentir y será quien lo haga mejor el que se va a ir con una medalla”. Desea serlo.

