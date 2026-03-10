Las lesiones se convierten en el gran rival de los 49ers de San Francisco

La temporada 2025 de los 49ers de San Francisco fue una batalla constante contra las lesiones... Incluso más que frente a los rivales mismos.

Sin embargo, lejos de desanimarse, el mexicano Isaac Alarcón contó a EL UNIVERSAL Deportes que —dentro del vestuario— el equipo cree que, si las lesiones lo respetan, tiene potencial para pelear por el Super Bowl.

“La temporada pasada, nos pegó mucho en lo físico. Muchos de nosotros se infiltraron, había unos que no podían entrenar, que sabían que no estaban al 100 y aun así se forzaban... Eso pesa, tanto mental como físicamente”, explicó el tackle ofensivo.

Y sí, a lo largo de la campaña, San Francisco tuvo que pasar por lesiones de piezas clave en la defensiva, como Nick Bosa (rotura de ligamento cruzado anterior), Fred Warner (fractura de tobillo) y Mykel Williams (rotura del ligamento cruzado y meniscos).

Del otro lado del ovoide, Brock Purdy tuvo dolencias en el pie y hombro que limitaron su tiempo de juego; George Kittle se rompió el tendón de Aquiles ante los Eagles, en postemporada; además de que otros elementos importantes, como Ricky Pearsall, Jauan Jennings y Kyle Juszczyk, también pasaron por ausencias a lo largo del año.

A pesar de las adversidades físicas, lograron avanzar hasta la ronda divisional en la Conferencia Nacional, donde cayeron ante los Seahawks.

“Mis compañeros se ponían una inyección, o se tomaban pastillas para poder jugar. Tú los veías dentro del campo, pero por dentro estaban desmoronándose”, confesó Alarcón.