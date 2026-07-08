La cuenta regresiva rumbo a los International Children’s Games ya comenzó para Acuática nelsonvargas. En una ceremonia cargada de simbolismo, la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza encabezó el abanderamiento de la delegación que viajará este mes a Taipéi, para participar en una de las competencias juveniles más importantes del mundo.

El acto reunió a los 29 nadadores, tres entrenadores y el personal que acompañará al grupo durante el viaje. Más allá del protocolo, el momento tuvo un significado especial, porque fue una de las máximas figuras del olimpismo mexicano quien entregó la bandera.

La ceremonia estuvo cargada de emoción. Para muchos de los niños, fue la primera vez que recibieron la bandera de manos de una figura que alcanzó la cima del olimpismo y hoy sigue siendo un referente por su sencillez, cercanía y compromiso con el deporte.

A diferencia de otros eventos internacionales, aquí no se compite por países, sino por ciudades. En esta edición, los integrantes de la Acuática nelsonvargas representarán a Toluca, Aguascalientes, Querétaro y Puebla.

La edición 2026 de los ICG se celebrará en Taipéi, donde se disputarán competencias en 10 disciplinas. Además de fomentar el alto rendimiento, el evento busca promover la convivencia internacional, el intercambio cultural y los valores del olimpismo.

La participación en este certamen forma parte de una tradición que Acuática nelsonvargas mantiene desde hace 20 años. En cada edición, decenas de nadadores han tenido la oportunidad de competir frente a rivales de distintos continentes, acumulando importantes resultados deportivos y —sobre todo— experiencia que fortalece su desarrollo personal.

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La presencia de María del Rosario también dejó un mensaje para los deportistas: Los sueños que hoy comienzan en una alberca, pueden llevar algún día a lo más alto del deporte mundial.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de autoridades deportivas, en la ceremonia. Sin embargo, no existió alguna irregularidad. De acuerdo con la normatividad vigente, el abanderamiento de delegaciones puede ser realizado por deportistas.

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