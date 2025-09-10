Marco Verde tendrá rival de emergencia en su primera pelea profesional en Las Vegas; su oponente venció al nieto de Muhammad Ali

Este sábado, en la primera pelea de la gran cartelera que antecede el combate estelar de Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, se llevará a cabo la tercera pelea profesional del sinaloense Marco Verde, orgullo mexicano y medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este año, el joven púgil de 22 años dio el salto del amateurismo al profesionalismo después de ganarse los corazones del público mexicano con la medalla de plata en París. Llamado al éxito, este año se convirtió en parte del 'Canelo Team', donde Eddy Reynoso cumplirá el rol de mánager.

Por ahora, se mantiene invicto después de dos peleas. En mayo, en la primera cartelera de Canelo bajo el contrato que firmó con Turki Al-Sheikh, Verde debutó con un nocaut en el primer asalto sobre Míchel Galván Polina en Riad, Arabia Saudita.

En julio, sumó su segunda victoria profesional por decisión unánime en lo que fue su presentación oficial en México. Sin embargo, ahora se enfrenta al escenario más grande de su carrera, el estadio Allegiant de Las Vegas, pero sufrió un cambio de planes.

En primera instancia, Marco iba a enfrentar al puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, pero una lesión de último minuto obligó a los organizadores a encontrarle un nuevo contrincante. El elegido, fue el estadounidense Sona Akale, a quien va a combatir en seis asaltos en una contienda pactada en 162 libras dentro del peso supermediano.

"Nos cambiaron de rival pero es algo que me enseñó el amateur, de no saber con quién pelear así que estoy feliz y preparado para eso. Cambió mi plan, son rivales completamente diferentes, pero nos estamos adaptando en lo que queda de semana para salir con la mano en alto", confesó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Esto representa un gran reto para el mexicano, que además de exigirse físicamente, ahora deberá cambiar su estrategia para medirse contra un rival que presume un récord de 12 peleas profesionales con nueve victorias (cuatro de ellas por la vía rápida) y tres derrotas. Su victoria más trascendente fue por decisión unánime sobre Nico Ali Walsh, el nieto del legenario Muhammad Ali, a quien le arrebató su invicto.

"Es de las peleas más importantes que he tenido después de la final en París", concluyó Verde.