Marcela pide unidad y respeto dentro de la lucha libre femenil en México

No es secreto que la lucha femenil en México ha dejado de ser un espectáculo marginal, para convertirse en un movimiento con una identidad propia.

Lo que hoy se ve en las arenas, con mujeres que encabezan carteles y ganan campeonatos, era impensable en la época de Marcela, gladiadora histórica que abrió camino en un terreno dominado por hombres. Su ejemplo inspira a las nuevas generaciones que vienen detrás de ella.

“Me gusta el concepto en el que las mujeres hemos ganado terreno; están en un buen lugar. Lo único que siento es que ha sido más fácil: ya no llavean y todo es pura imagen. Se han perdido bastante los cimientos; en el terreno independiente hay muchas que denigran tanto a la lucha libre como a la mujer”, mencionó.

La gladiadora, quien busca ser consejera y compartir su conocimiento con toda joven que se acerca, pidió a esas nuevas figuras dejar de lado las redes sociales y enfocarse en trabajar su estilo.

“Las redes sociales confunden. Me ha tocado que no saben de lucha. Creo que ahora las luchadoras están más preocupadas por subir cosas y ganar likes. Han dejado de lado la lucha libre”, comentó.