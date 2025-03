Marc Crosas insultó al Tuca Ferretti; "Es un payaso, un bufón de una mesa de debate" aseguró

Hace unos días el entrenador brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti confesó que dejaría su actual trabajo como comentarista en ESPN para convertirse en nuevo director técnico de Rayados, en medio de los rumores por la salida de Martín Demichelis tras la vergonzosa eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Sin embargo, Marc Crosas, exfutbolista y actual analista en TUDN, destrozó al exestratega de los Tigres.

En el programa Línea de 4, Rafael Puente Jr. estaba analizando los cambios de directores técnicos que tuvo Monterrey desde la llegada de José Antonio Noriega a la presidencia deportiva del club y señaló que la posible llegada del Tuca sería ir en contra del estilo por el que apostó recientemente con Fernando Ortiz y Demichelis. Ahí entró el comentario de Crosas contra Ferretti.

"Distaría mucho del proyecto Rayados (...) a mi no me encaja en lo absoluto. Las decisiones desde la construcción del estadio, del Barrial, innovación, inteligencia deportiva van más hacia un proyecto de construir que acabe significando el éxito en el primer equipo que no irte a buscar al entrenador que hizo exitoso al rival y por eso simplemente ver si me hace exitoso a mi" comenzó en su relato el español.

Sin embargo, Crosas dejó su opinión futbolística sobre el Tuca de lado y lo atacó por su rol actual en ESPN.

"Sobre todo cuando lleva tres años sin dirigir y siendo un payaso, con todo respeto, un bufón de una mesa de debate donde no aporta futbolísticamente nada. Si es un entrenador que ha representado a México, que futbolísticamente es de los mejores entrenadores que me ha tocado, apórtanos algo más al debate, lo otro nos sobra" concluyó.

