Gonzalo Pineda admite que se le hace menos al técnico mexicano; sugiere que la FMF capacite mejor

Después de 11 jornadas, hay cinco técnicos mexicanos en la Liga MX; iniciaron tres (Gonzalo Pineda, Benjamín Mora y Víctor Manuel Vucetich); sin embargo, con las incorporaciones de Gerardo Espinoza y Efraín Juárez, la pequeña lista creció.

Ante la escasez de tricolores en los banquillos, el Gonzo, técnico del Atlas, considera que se tiene una percepción errónea de los estrategas nacionales.

“Existe esa percepción de que el DT mexicano no es bueno, que no estamos preparados, no hablamos del todo bien, entonces se nos hace un poquito menos. Está en nosotros cambiar esa percepción, dando buenos resultados y ojalá que se sumen más mexicanos”, dijo para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero Pineda pone un tema sobre la mesa y hace un llamado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El surgido de Pumas pide se voltee a ver la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT).

“Si se dice que estamos mal capacitados, entonces ¿quién está mal, el que capacita o el que se capacita? ¿Por qué la Federación no busca hacer algo donde homologue programas, proyectos, metodologías con Europa, para que el técnico que salga del ENDIT tenga esa licencia europea, como en Argentina? Hay condiciones económicas para hacerlo”, aseveró.

El tema económico también ha empeorado la falta de estrategas mexicanos en su propio país.

“Hay equipos que cuando se quedan sin entrenador tienen una baraja más amplia, porque pueden pagar más y eso abre el abanico de opciones”, concluyó.