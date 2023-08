Luis Rubiales sobre polémico beso a Jennifer Hermoso: “Es un pico de dos amigos”

La Selección de Española derrotó, con solitario gol de Olga Carmona, a Inglaterra y levantó el trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las celebraciones del título quedaron marcadas por el polémico beso que el presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, le plantó en la boca a Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca.

Inmediatamente, la acción generó que las redes sociales explotaran, con comentarios negativos, por el pico sin consentimiento.

Lee También Luis Rubiales, presidente de la RFEF, besó a Jennifer Hermoso en los festejos por el campeonato de España en el Mundial

Sin embargo, Rubiales salió a defender su actitud al sentenciar que se malinterpretó y explotó contra las personas que centraron su atención en el beso.

“No hagamos caso de los idiotas, de los estúpidos. [Es] un pico de dos amigos celebrando algo. Es una cosa que no tiene ninguna maldad, es una tontería que haya gente que pierda el tiempo en esto”.

🇪🇸 Luis Rubiales, en @partidazocope



😙 "Es un pico de dos amigos celebrando algo"



😡 "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/racuNYW9rq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2023

Lee También Luis Rubiales adelanta que la "boda" con Jennifer Hermoso será en Ibizia

En entrevista para El Partidazo de COPE, con el comentarista deportivo Juanma Castaño, el presidente español insistió que todo fue parte del festejo.

“Yo estoy muy feliz y contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta porque ahora somos muy felices”.

Por su parte, Jennifer Hermoso externó que lo más importante y con lo único que se quedara de la noche es que es campeona del mundo con la Selección de España.

“Ni yo me lo esperaba, pero a mí no me importa. Yo sólo puedo decir que ha sido el momento, la efusión. No hay nada más allá y se va a quedar en una anécdota”.