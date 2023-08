Olga Carmona y su emotivo mensaje tras ser campeona del mundo y la muerte de su padre

Olga Carmona, jugadora de la Selección Femenil de España vivió en la final en la Copa del Mundo de Australia y Nueva un terrible momento.

Al enterarse que su padre había fallecido, justo después de marcar la anotación que le permitió a su equipo ganar el título mundial ante Inglaterra.

Una noticia confirmada por la Real Federación Española de Futbol y que de inmediato recibió miles de muestras de cariño por parte de sus compañeras y fanáticos.

OLGA CARMONA Y SU EMOTIVO MENSAJE

La jugadora del Real Madrid tomó unos minutos ante los mensajes de apoyo en los difíciles momentos y mediante sus redes sociales dejó un emotivo mensaje y dedicatoria a su padre.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió.