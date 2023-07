Luis García explotó por la celebración de la Selección Mexicana: “Es simplista, torpe y barato”

La Selección Mexicana difundió un video en redes sociales tras la coronación en la Copa Oro, en dicha grabación resaltan el “resurgimiento” de los futbolistas para poder ganar el torneo de Concacaf.

El video hace mención a las críticas que recibió el combinado nacional durante algunas derrotas.

Luis García, comentarista de Azteca Deportes, criticó el mensaje que hay en dicho video, porque realmente la Selección Mexicana se coronó sin medirse a las mejores escuadras de Concacaf.

“Pensé que estaba viendo la película de 300! This is SPARTA, pero no, es la Selección Nacional ganando una Copa de Oro sin enfrentar al mejor USA, ni al mejor Canadá. Como dije sin pensar en el gol de Raúl Jiménez ante Panamá en el estadio Azteca, no mames, no mames”, expresó en Twitter.

Cualquier éxito debe celebrarse, ganar en las canicas debe celebrarse, ganar un volado debe celebrarse, ahora, extrapolar el triunfo abrazándose a temas nacionalistas es simplista, torpe y barato. — Luis García P (@GarciaPosti) July 17, 2023





En el video se pide a la afición a no alejarse la Selección Mexicana, por el contrario, se deben sumar a esta victoria en la Copa Oro, hecho que en otro tweet Luis García también criticó.

Para el ‘Doctor’ García la grabación que difundió el ‘Tricolor’ “es una obra de arte” esto se debe a la experiencia en los medios de Juan Carlos ‘Bomba’ Rodríguez, quien fue nombrado como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“El video en su forma es una obra de arte, poderoso, seductor, incluso inspirador, no dice mentiras, solo está MUY BIEN EDITADO. El alto comisionado ‘La Bomba’, es un hombre de televisión, un genio de los medios”, añadió el exfutbolista.

