Luis García contundente ante la actualidad de Pumas; "Las maneras importan"

Los Pumas se despidieron del Clausura 2025 sin boleto a la Liguilla, sin Concacaf y con muchas dudas.

Luis García, exgoleador auriazul y hoy analista en TV Azteca, lo resume: “La manera de competir... Este equipo en la actualidad, se pelea, los expulsan, reclaman, gritan, se tiran, es totalmente la antítesis de lo que es el equipo universitario”.

Para él, los Pumas han perdido la unión, el talento y el estilo que los distinguía como ejemplares.

Efraín Juárez, quien asumió el mando con el torneo ya iniciado, logró un balance aceptable: Cuatro triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup. A pesar de estos números, el estilo impulsivo del técnico ha generado dudas.

“Está clarísimo que él tiene una manera de entender el juego, de explicar la competencia, que hasta el momento no le ha funcionado. Lo han expulsado varias ocasiones, ya se ha peleado varias ocasiones. Si ven su narrativa en las conferencias de prensa, daría la impresión de que está dirigiendo al Manchester United. Y luego vamos a la cancha, contra quién ha perdido y cómo ha perdido... Hay algo que no me matcha. Tendrá que empezar a responsabilizarse y a serenarse”, dijo.

Además, cuestionó el liderazgo de Juárez: “Alguien le tendrá que decir que las maneras importan también. Los equipos son reflejos de sus líderes. Entonces, si me peleo, insulto, grito, demando, exijo y me malporto... Soy el jefe y los demás lo harán también”.