Los Tigres suelen ser mejores en la Liguilla

Aunque será la primera vez que disputen la serie por el título, el Toluca y los Tigres tienen ya varios capítulos escritos en la historia de las Liguillas. La mayoría son alegrías para los felinos regiomontanos.

Esta final representa la octava ocasión que mexiquenses y norteños se enfrentan en la Fiesta Grande del futbol nacional. La balanza favorece claramente a los hoy dirigidos por Guido Pizarro (6-1).

No obstante, el único triunfo del Toluca se dio en la más reciente confrontación: Semifinales del certamen anterior.

Después de empatar (1-1) en el estadio Universitario, los escarlata golearon en el Nemesio Díez (3-0).

Será la cuarta ocasión que la eliminatoria se cierre en La Bombonera. El Toluca ganó en esas semifinales, pero los Tigres se impusieron en la misma ronda del Apertura 2015 (2-0 global) y los cuartos de final en el Clausura 2023 (5-4 en el marcador agregado).

Mientras los Diablos Rojos van por el bicampeonato y su duodécimo título de Liga, el cual les permitiría alcanzar al Guadalajara en el segundo lugar histórico, los Tigres van por el noveno (primero desde el Clausura 2023), con lo que igualarían al Cruz Azul en el cuarto sitio entre los más ganadores.