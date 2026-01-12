Cuando Aaron Rodgers fue capturado por Will Anderson Jr. y Sheldon Rankins tomó el balón perdido para llevarlo a la zona de anotación, el estadio Acrisure se enmudeció. Por séptima ocasión consecutiva, el equipo dirigido por Mike Tomlin fue eliminado en su primer partido de playoffs.

Los Texans de Houston (30-6) vencieron a los Steelers de Pittsburgh para tomar el último boleto a la Ronda Divisional, donde enfrentarán a los Patriots de New England y este pudo haber sido no sólo el “último baile” de Rodgers, sino también del experimentado entrenador en jefe de los Acereros.

Hasta el último cuarto fue una batalla de defensivas y solamente un punto separaba a los Texans de los Steelers. CJ Stroud no tuvo una noche sencilla y entregó el balón tres veces, pero la ofensiva no supo aprovechar esas opciones. La desesperación tomó el control de Pittsburgh y su orden se derrumbó.

La asfixiante presión de la defensiva texana forzó errores que costaron el partido. Woody Marks anotó vía terrestre y las gradas se vaciaron antes de ver cómo Callen Bullock interceptó a Rodgers para poner el último clavo en el ataúd de los Steelers, que perdieron una racha de 23 partidos sin conocer la derrota en casa en un juego estelar de lunes por la noche.

Los dirigidos por DeMeco Ryans continuarán su camino el próximo domingo en Foxborough, donde intentarán imponerse a Drake Maye y la nueva generación que ilusiona a Nueva Inglaterra.