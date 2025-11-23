Los Patriots remontan diez puntos y vencen 26-20 a los Bengals para extender racha a nueve triunfos

Drake Maye pasó para 294 yardas y un touchdown, Marcus Jones devolvió una intercepción 33 yardas para anotar y los Patriots de Nueva Inglaterra, líderes de la AFC, remontaron un déficit de diez puntos y extendieron su racha ganadora a nueve con una victoria de 26-20 sobre los Bemgals de Cincinnati el domingo.

Hunter Henry tuvo un récord personal de 115 yardas, incluyendo una atrapada de touchdown de 28 yardas, en siete recepciones, para Nueva Inglaterra (10-2), que ha ganado al menos nueve seguidos por primera vez desde 2015.

Aunque los Patriots se vieron abajo 10-0 al inicio del segundo cuarto antes de remontar. Fue su primer déficit por doble dígito desde la segunda mitad de su apertura contra Las Vegas.

El gol de campo de 52 yardas de Andy Borregales, su cuarto del día, le dio a los Patriots una ventaja de 26-20 con 1:51 restantes.

Joe Flacco llevó a Cincinnati hasta la yarda 26 de Nueva Inglaterra, pero un pase en cuarta oportunidad con 18 segundos restantes destinado a Mike Gesicki fue incompleto.

Cincinnati (3-8) ha perdido ocho de nueve desde que el quarterback Joe Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie en una victoria de la semana dos contra Jacksonville. Burrow practicó esta semana y se espera que regrese para el juego de la noche de Acción de Gracias en Baltimore.

Ja'Marr Chase, quien llegó liderando la liga con 79 recepciones, cumplió una suspensión de un juego por escupir a Jalen Ramsey de Pittsburgh la semana pasada. Los Bengals también perdieron a Tee Higgins, quien sufrió una conmoción cerebral con 4:50 restantes.

Flacco completó 19 de 37 pases para 183 yardas con un touchdown a Mitchell Tinsley y una intercepción. Chase Brown tuvo 19 acarreos para 107 yardas.

Maye completó 22 de 35 pases, incluyendo su envío de anotación a Henry —quien tuvo su tercer juego de recepción de 100 yardas en su carrera— durante el segundo cuarto que acercó a los Patriots a 10-7.