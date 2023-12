Los mejores golfistas de 2023

Termina 2023 y la próxima semana ya tenemos actividad en el máximo circuito, con el primer torneo en la temporada 2024 del PGA Tour; sin embargo, no hay que adelantarnos y recapitulemos lo que este último año nos dejó.

Es difícil resumir todo lo que se vivió en 12 meses, pero sí podemos destacar a los mejores golfistas —varoniles y femeniles—, ganadores de Majors, futuras leyendas y resultados históricos.

Empecemos en casa. Raúl Pereda e Isabella Fierro se llevan el premio como los mejores mexicanos, al asegurar sus tarjetas al PGA Tour y LPGA, respectivamente. Dos jóvenes promesas que tendrán estatus completo ante la élite internacional.

A nivel global, es importante destacar –como cada año– a los ganadores de Majors. En la rama varonil, Jon Rahm conquistó el Masters de Augusta; Brooks Koepka, el PGA Championship; Wyndham Clark, el US Open, y Brian Harman, The Open. El español tuvo una mejor campaña que los tres estadounidenses, con triplete de victorias en el PGA Tour (Sentry Tournament, The American Express y The Genesis Invitational).

Rahm no tuvo un verano exitoso, lo que —al final— le costó competir en el Tour Championship, que acabó en manos del noruego Viktor Hovland, quien se quedó con el ostentoso premio de 20 millones de dólares. Scottie Scheffler es otro que entra en la puja por este galardón, al conquistar el Phoenix Open y The Players Championship, que —a pesar de no ser campeonatos mayores— cuentan con una gran tradición dentro del calendario. El estadounidense, además, sumó Top 25 (tres Top 10) en los Majors del año.

En la LPGA, es más sencillo definir a la mejor del año: Lilia Vu. A la estadounidense ya le hemos echado muchas flores en este mismo espacio, tras sus triunfos en el Chevron Championship y el Women’s Open, y recibió el mérito Rolex Player of the Year 2023. Aunque la francesa Céline Boutier también se llevó un Major, el Evian Championship.

Para las jóvenes promesas de 2023, los premios quedan en manos de Rose Zhang y Ludvig Aberg. La primera se graduó de la Universidad de Stanford, tras superar los récords de Tiger Woods, y ganó en su primer evento como profesional.

Mientras que el segundo, tras liderar el ranking amateur por 29 semanas, decidió saltar al profesionalismo en el DP World Tour y, en su segunda aparición, se quedó con la victoria en el Omega European Masters. El sueco fue convocado a la Ryder Cup, donde ayudó a la victoria europea y luego jugó el otoño en el PGA Tour, donde conquistó Sanderson Farms Championship. Ambos apuntan a ser estrellas para 2024.