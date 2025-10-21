Los Mavericks desean divertir a todos sus fans en la Arena CDMX

Al igual que el año pasado, la Arena Ciudad de México recibirá un partido de temporada regular en la NBA, el 1 de noviembre, cuando los Mavericks de Dallas se enfrenten a los Pistons de Detroit.

Max Christie, escolta de Dallas, contó las expectativas que le genera jugar en tierras tricolores, sobre todo por el entorno.

“Iba mucho [a México], de vacaciones con mi familia, cuando era más pequeño. Me gusta la música. Pienso que ustedes tienen muchas energías de fiesta y eso le dará un toque muy especial al ambiente del partido”, consideró Christie.

Además, vienen en un fin de semana repleto de una pintoresca tradición que es muy mexicana: Día de Muertos.

“Conozco bien la festividad, en la secundaria nos enseñaron mucho acerca de eso. Me parece que es como nuestro Halloween. He visto las ofrendas y la comida, me emociona por fin vivirlo en persona”, dijo el joven elemento de los Mavericks.

El jugador de 22 años de edad también se aseguró de mandar un mensaje a los aficionados tricolores que siguen a Dallas.

“Les vamos a dar un buen espectáculo. Estoy muy contento de poder presentarme ante todos ustedes. Apreciamos su apoyo y haremos todo lo posible para darle una victoria a todos los fans de los Mavs”, sentenció Christie, con ilusión.

“Sabemos que no tenemos seguidores sólo en el estado de Texas. Si en México se toman el tiempo de vernos en la televisión y de comprar nuestras camisetas, creo que es justo que podamos ir a ofrecerles un buen juego de basquetbol, junto con los Pistons”, finalizó el escolta, con una gran emoción.