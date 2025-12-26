Los Cowboys encuentran su regalo

Más Información

Landover, Estados Unidos.— El quarterback Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos anotaciones, por los, quienes dilapidaron buena parte de una ventaja de 18 puntos, pero superaron (30-23) a los .

Dallas (7-8-1) anotó de seis puntos en sus tres primeras posesiones, para ponerse 21-3. Aunque los Commanders (4-12) redujeron la diferencia en tres ocasiones, no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.

Ambos equipos ya estaban eliminados de la contienda por los Playoffs, lo que redujo significativamente la importancia de este enfrentamiento entre los antiguos rivales en la División Este de la Conferencia Nacional.

No obstante, la victoria fue un buen obsequio navideño para los millones de aficionados al Equipo de la Estrella Solitaria.

Prescott completó 19 de 37 pases y ayudó a que Dallas convirtiera sus seis intentos en cuarta oportunidad. Los dos pases de touchdown le dieron 30 en el año, empatando el récord de la franquicia de Tony Romo, de cuatro temporadas con al menos esa cantidad de anotaciones.

El quarterback se sobrepuso a seis capturas, incluidas tres de Jer’Zhan Newton.

Washington, que jugó sin los pasadores lesionados Jayden Daniels (codo) y Marcus Mariota (cuádriceps y mano), recurrió al veterano Josh Johnson, de 39 años, pero no pudo ayudar a obtener la victoria.

