Los Chiefs vencen en tiempo extra a los Colts y mantienen con vida sus ilusiones de Playoffs

Los Patriots remontan diez puntos y vencen 26-20 a los Bengals para extender racha a nueve triunfos

‘Coco’ Bonilla repite en el trono y es bicampeona del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Real Madrid rescata el empate frente al Elche para colocarse líder de LaLiga

Hayden Rodgers se lleva la gloria en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Patrick Mahomes lanzó para un máximo de la temporada de 352 yardas, Kareem Hunt corrió para 104 yardas y un touchdown, y el quinto gol de campo de Harrison Butker en el juego le dio el domingo a los Chiefs de Kansas City una victoria por remontada de 23-20 en tiempo extra sobre los Colts de Indianapolis.

Rashee Rice tuvo ocho recepciones para 141 yardas, incluidas dos cruciales en la serie de touchdown de empate de los Chiefs en el tiempo reglamentario y otra en el tiempo extra, después de que Kansas City (6-5) obligara a los poderosos Colts (8-3) a despejar en una cuarta serie consecutiva de tres y fuera.

Butker terminó el juego con un gol de campo de 27 yardas con poco menos de dos minutos restantes en el tiempo extra, manteniendo potencialmente vivas las esperanzas de playoffs de los Chiefs. Los campeones reinantes de la AFC habían perdido sus dos juegos anteriores, y otra derrota contra uno de los equipos más calientes de la NFL el domingo habría dejado al equipo de Andy Reid necesitando mucha ayuda para regresar a la postemporada.

Los Colts desperdiciaron una ventaja de 20-9 en el último cuarto gracias en parte a algunas decisiones cuestionables en las jugadas y una ejecución aún peor.

