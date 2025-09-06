Los Charros de Jalisco ya esperan rival en la Serie del Rey; jugarán por el título de la LMB luego de 54 años

Los Charros de Jalisco jugarán por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por primera vez en 54 años. La novena que dirige Benjamín Gil logró eliminar a Sultanes de Monterrey en la antesala de la Serie del Rey y esperan rival por el título.

El conjunto tapatío ganó la Serie de Campeonato de la Zona Norte tras vencer en cinco juegos al equipo regiomontano. Los Charros fueron al Walmart Park de la capital neoleonense para hacerse con la corona del sector e instalarse en la Serie del Rey.

Los dirigidos por Benjamín Gil vencieron 6-4 a los Sultanes de Monterrey y pelearán por el tercer campeonato para la organización en la pelota de verano. Jalisco presume dos títulos de la LMB, conseguidos en 1967 y 1971.

NO FUIMOS AL WALMART PARK PARA HACER EL SUPER ¡CANTADA VALE DOBLE!🤠🔥🎖️ pic.twitter.com/dUvEUWR8me — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) September 6, 2025

La gran ausencia de los Charros en la Serie del Rey se debe a las constantes salidas de la franquicia del circuito mexicano de verano. Para 2024 el equipo volvió a la LMB y en su segundo año de la quinta etapa ya están en la serie por el título, en el centenario de la liga.