Los Cardinals remontan y opacan labor de Shohei Ohtani; el japonés llegó a mil hits

Shohei Ohtani conectó un cuadrangular para llegar a mil hits en su carrera, además de recetar ocho ponches (su máximo número en la temporada), durante una labor de cuatro entradas en el montículo, pero los Cardinals de San Luis remontaron y vencieron (5-3) como visitantes a los Dodgers.

Jordan Walker sumó tres imparables por los Cardinals, incluyendo un sencillo remolcador que empató el encuentro, con dos outs, en el octavo episodio. San Luis tomó una ventaja de 4-3 en la misma jugada, cuando el antesalista novato Alex Freeland cometió un costoso error en el tiro.

Lee también Isaac del Toro se recupera de su caída en la Vuelta a Burgos; tiene una buena etapa en España

Lars Nootbaar añadió un doblete productor, contra el relevista Brock Stewart, en el noveno episodio. Walker fue una adición tardía a la alineación titular. Reemplazó al venezolano Willson Contreras, quien tenía un malestar estomacal.

El pitcher de origen mexicano JoJo Romero (4-3) se llevó la victoria, con una entrada en blanco como relevista. Riley O’Brien consiguió cuatro outs, para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Ohtani permitió una carrera y dos hits en su octava apertura esta temporada. Ponchó a los tres bateadores en la cuarta tanda.

Lee también Los mejores MEMES de la derrota de Pumas en la Leagues Cup; los universitarios causaron burlas en redes sociales

La gran estrella japonesa no lanzó en 2024, mientras se rehabilitaba de una cirugía en el codo, aunque ayudó a Los Ángeles a ganar la Serie Mundial, con una temporada de Jugador Más Valioso como bateador.

Ohtani conectó un jonrón productor de dos carreras en la tercera, poniendo a los Dodgers arriba (2-1). Fue su número 39 en el año. Los campeones añadieron una anotación en la cuarta, cuando Andy Pagés se robó la tercera y anotó, gracias a un grave error en el tiro del receptor Pedro Pagés.

Pero San Luis nunca dejó de pelear y remontó.