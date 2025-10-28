Los Blue Jays igualan la Serie Mundial con victoria en el juego 4 contra los Dodgers

Cuando parecía que la derrota tras 18 entradas y más de seis horas iba a afectar el ánimo de la novena canadiense, los Blue Jays (6-2) superaron la batalla emocional y lograron igualar la Serie Mundial con un triunfo en el juego 4 ante los Dodgers de Los Ángeles.

Al igual que en el juego 3, la novena angelina abrió el marcador en la parte baja de la segunda entrada. Max Muncy firmó la única carrera de Los Ángeles tras un elevado de sacrificio de Kiké Hernández.

El resurgimiento canadiense comenzó gracias al pelotero de origen dominicano, Vladimir Guerrero Jr., que venció a Shohei Ohtani con un pelotazo de vuelta completa por el jardín central para dar vuelta el partido y anotar su primer jonrón en una Serie Mundial.

Shane Bieber tuvo una gran noche como abridor, incluidos dos ponches al nipón en su rol como bateador. Ohtani dejó la lomita al comienzo de la séptima y la noche se convirtió en una pesadilla para los Dodgers. Anthony Banda tomó el guante con un sencillo de Andrés Giménez que permitió la anotación de Daulton Varsho para aumentar la ventaja de los Azulejos. Otro sencillo de Ty France mandó a Ernie Clement a la registradora y al lanzador angelino de vuelta al bullpen, pero el castigo de Toronto continuó con otro par de carreras, ya con Blake Treinen en el montículo.

Con suspenso, Louis Varland cerró el partido para los Azulejos. Teoscar Hernández entró al plato para descontar la ventaja irreversible de la novena canadiense.

Así, Blue Jays firmaron un triunfo que les asegura cerrar la Serie Mundial en Toronto y mantener vivo el sueño de ganar su tercer campeonato.