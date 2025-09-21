Los Ángeles Rams quieren pegarle a Eagles para confirmarse como contendiente

Ocho meses después de aquel partido con definición agónica bajo la nieve en la ronda Divisional de los Playoffs, Eagles y Rams vuelven a enfrentarse, ahora en un duelo de invictos en la Conferencia Nacional por la Semana 3 de la NFL.

Los Ángeles quiere afianzarse como contendiente al título de la NFC, pero deberá superar a los actuales campeones del Super Bowl en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El receptor de los Rams, Puka Nacua, sabe que este es un partido “para probarnos a nosotros mismos”, porque sí, llegan con dos victorias tras superar a Texans de Houston y Browns de Cleveland, pero ahora tendrán su primer gran sinodal.

Parar a Filadelfia no es una tarea sencilla y las pesadillas de los Rams tienen nombre y apellido: Saquon Barkley, la temporada pasada, en el duelo directo, firmó 255 yardas con dos touchdowns y, cuando volvió a medirse contra los angelinos en la ronda Divisional, corrió para 205 yardas y volvió a sellar dos anotaciones.

Este año el corredor no tiene intenciones de disminuir su impacto; en este arranque de campaña ya lleva 148 yardas por tierra y dos touchdowns por la misma vía. Los Eagles, por su parte, han demostrado por qué son los máximos favoritos para volver a ganar el Vince Lombardi. Después del sufrido triunfo contra los Cowboys de Dallas, se pararon en Kansas City para dar un golpe de autoridad.

Habrá espectáculo. Jalen Hurts buscará su primer pase de anotación en la temporada, contra Matthew Stafford, quien tiene tres touchdowns.