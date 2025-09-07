Más Información

Las federaciones de fútbol de México y Japón firman acuerdo de cooperación

Los 49ers de San Francisco firman agónico triunfo en debut ante Seahawks; Nick Bosa fue el héroe

Ruso Brailovsky se burla de Chivas previo al Clásico Nacional; "Son chiquitos a lado del América"

Checo Pérez disfrutó la final del US Open entre Alcaraz y Sinner; lo acompañó su esposa Carola Martínez

Carlos Alcaraz conquista el US Open y su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner; se convierte en número 1 del ranking

Los vencieron este domingo de manera dramática por 13-17 a los Seattle Seahawks, su rival en la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), en partido de la semana 1 de la temporada 2025 de la NFL.

Nick Bosa destacó como héroe de los 49ers al recuperar un balón suelto de Sam Darnold a segundos del final, cuando Seattle estaba a 8 yardas de conseguir la anotación que les habría dado la victoria.

Los gambusinos ganaron a pesar del partido errático.

Brock Purdy, quien sumó dos envíos de anotación, también sufrió dos intercepciones.

Jake Moody, su pateador, tuvo una tarde de pesadilla. Falló un gol de campo de 27 yardas y le fue bloqueado uno más, luego de una gran serie ofensiva de su equipo. Moody sólo ha anotado 12 de sus recientes 24 intentos de goles de campo en la temporada regular, la peor marca de la liga.

George Kittle, estrella de los 49ers, abandonó en el primer cuarto por una lesión muscular. También el receptor Jauan Jennings, quien en el último periodo salió por una lesión en el hombro.

A pesar de estos problemas, Jake Tonges, suplente de Kittle, destacó con una recepción de anotación que significó el triunfo en el último periodo.

