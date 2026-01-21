Lorena Ramírez y once corredores indígenas mexicanos listos para el Hong Kong 100 Ultramaratón 2026

El Hong Kong 100 Ultramaratón 2026 se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del atletismo de resistencia, con inicio oficial este jueves 22 de enero.

La competencia, considerada una de las más prestigiosas del planeta y que desafía a los mejores corredores del mundo a recorrer 100 kilómetros en los exigentes paisajes montañosos de Asia, contará en esta edición con una poderosa representación de México, símbolo de la fuerza y la tradición de las comunidades originarias.

La lista de deportistas está encabezada por Lorena Ramírez, la célebre corredora rarámuri, y José Luis Nieto, atleta de raíces otomíes, quienes buscarán superar sus límites en cada kilómetro y dejar atrás el terreno exigente, la humedad y las altas temperaturas que complican cada paso.

Con hombres y mujeres inscritos en dos categorías, la delegación mexicana presumió en redes sociales su presencia en Hong Kong, donde fue recibida por autoridades diplomáticas y ya cuenta con el kit completo para la competencia, que concluirá el 25 de enero.

LOS REPRESENTANTE DE MÉXICO EN LA COMPETENCIA

México estará representado por un total de 12 corredores con cuatro que van en la categoría de los 100 km, teniendo amplias posibilidades de hacer historia de la mano de José Luis Nieto, quien es bicampeón absoluto en la prueba en el Ultramaratón de los Cañones 2025, celebrado en Guachochi, Chihuahua, con un tiempo oficial de 9:23:25.

31 km

Saira Cruz Díaz

Víctor Luis Hernández Cruz

Judith López López

Miriam Morales Hernández

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez

50 km

Sergio Alejandro Gómez Hernández

Jael Morales Oseguera

Emanuel Sedglach Gaytán

100 km