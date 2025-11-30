Lo único que cambia…algunos directivos

Tras el fracaso en el Mundial Qatar 2022, Yon de Luisa, entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció un plazo de 60 días para “analizar a profundidad” las necesidades del balompié nacional y comenzar con una reestructuración.

Mañana se cumplen tres años de aquella declaración y, a menos de ocho meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, los cambios han sido pocos y la incertidumbre crece.

Las únicas modificaciones reales han sido las de directivos al interior de la FMF: 72 días después, se anunció a Diego Cocca como el nuevo técnico y cuatro meses más tarde fue cesado, para dar paso a Jaime Lozano, quien posteriormente también fue destituido, para iniciar el proceso de Javier Aguirre.

Dos Copas Oro y una Nations League se han ganado en tres años, los mismos que han visto pasar a Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo de Selecciones Nacionales, Juan Carlos Rodríguez como comisionado presidente de la FMF y Jaime Ordiales como director de Selecciones Nacionales. Ivar Sisniega llegó como consultor, a la par del arribo de la Bomba, y luego se convirtió en presidente de la FMF. Mikel Arriola pasó de ser el presidente de la Liga MX a ser el actual comisionado presidente de FMF.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el tema cancha es incierto.