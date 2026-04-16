LIV Golf México: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda 1

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Este jueves arranca la actividad de la tercera edición del , la segunda consecutiva en el prestigioso Club de Golf Chapultepec.

Los mejores golfistas del mundo vuelven al país para intentar conquistar el ‘Chapu’ y a continuación te contamos a qué hora y dónde ver en vivo la primera ronda.

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Actualmente, Ripper GC lidera la tabla de posiciones por equipos con 85.75 puntos, seguidos por 4Aces GC con 82.50 y Crushers GC con 51.25.

En la tabla individual, el español Jon Rahm de Legion XIII lidera con 579 puntos, seguido por Bryson DeChambeau, de Crushers, con 476.90 puntos y Elvis Smylie, de Ripper, con 243.64.

Los jugadores a seguir serán los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, de Torque, que saldrán desde el hoyo 1 listos para conquistar su país.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LIV GOLF MÉXICO?

A continuación la información de la Ronda 1

  • Día: jueves 16 de abril
  • Hora: 13:15 hrs
  • Transmisión: Azteca Network, Claro Sports (YouTube)

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