LIV Golf México: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda 1

Este jueves arranca la actividad de la tercera edición del LIV Golf en México, la segunda consecutiva en el prestigioso Club de Golf Chapultepec.

Los mejores golfistas del mundo vuelven al país para intentar conquistar el ‘Chapu’ y a continuación te contamos a qué hora y dónde ver en vivo la primera ronda.

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Actualmente, Ripper GC lidera la tabla de posiciones por equipos con 85.75 puntos, seguidos por 4Aces GC con 82.50 y Crushers GC con 51.25.

En la tabla individual, el español Jon Rahm de Legion XIII lidera con 579 puntos, seguido por Bryson DeChambeau, de Crushers, con 476.90 puntos y Elvis Smylie, de Ripper, con 243.64.

Los jugadores a seguir serán los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, de Torque, que saldrán desde el hoyo 1 listos para conquistar su país.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LIV GOLF MÉXICO?

A continuación la información de la Ronda 1