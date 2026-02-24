Lionel Messi revela que sigue la Liga MX desde Estados Unidos

En los últimos años, la MLS y la Liga MX han fortalecido su relación, incorporando no solo partidos entre sus estrellas, sino también competencias de la Concacaf, donde ya es habitual ver enfrentamientos entre clubes de ambas ligas.

Estos duelos constantes han permitido que los equipos conozcan mejor el nivel de cada torneo. Sobre este tema habló el histórico Lionel Messi, jugador del Inter Miami, quien reveló que sigue el futbol mexicano durante su estancia en Estados Unidos.

Lee también Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista: así será su nueva etapa

En una charla reciente con su amigo y compatriota Nahuel Guzmán para el podcast “Miro de Atrás”, el exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo en 2022 señaló que, gracias a horarios más accesibles, ahora puede ver con mayor frecuencia los partidos de la Liga MX.

"Incluso cuando vine acá, mucho más, porque está más cerca. Cuando estás en Europa los horarios lo hacen más difícil, pero cuando estás acá consumís muchísimo del futbol mexicano, como en México se debe consumir mucho la MLS porque estás muy cerca; incluso jugamos competencias juntos", comentó.

Lee también La Selección de Portugal evalúa venir a México, luego de los hechos violentos que golpean al país

El argentino, quien disputará un nuevo Mundial con su selección, también destacó el crecimiento de los equipos de la MLS, que se han ganado el respeto de los clubes mexicanos.

"Es similar a lo que ocurre a nivel de selecciones, porque Estados Unidos y México están muy parejos… Creo que los equipos de la MLS han crecido mucho, y cuando los equipos mexicanos vienen a jugar acá, les cuesta", finalizó.