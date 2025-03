Lionel Messi recibió un particular regalo relacionado a Bob Marley en su llegada a Jamaica

Esta noche el Inter Miami buscará su boleto a los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF en la cancha del Cavalier de Jamaica, que recibió a Lionel Messi con un regalo especial relacionado a Bob Marley, la leyenda musical que mejor representa al país en el mundo.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y bicampeón de América con la albiceleste, fue recibido por Olivia Grange, la ministra de Cultura y Deportes de Jamaica, quien le regaló una playera de Bob Marley jugando al futbol, lo cual no es novedad, ya que el histórico representante del género reggae era un gran fanático del deporte.

Lee también Christian Martinoli ataca la filosofía de Chivas de jugar con puros mexicanos; "Tu tradición te juega en contra"

"Me siento muy feliz. Me alegra que Jamaica pueda albergar partidos de alto nivel. Tener aquí a Messi y a otros jugadores de renombre hace que Jamaica se vea bien. Y también estoy orgullosa de Cavalier, de poder jugar con algunos de los jugadores más destacados del mundo y competir con ellos" confesó Grange en conferencia de prensa. "Le dije: '¿Te puedo dar un abrazo? Y me dijo que sí. Como pueden ver, me dio un fuerte abrazo. También me dijo: 'Amo a Jamaica. Estoy feliz de estar aquí'" agregó a la anécdota con la Pulga.

Messi, quien podría regresar a la actividad después de tres partidos de ausencia por sobrecarga muscular, no tiene asegurada su participación contra Cavalier.

"Leo estará en la convocatoria, va a viajar. Mañana decidiremos qué es lo mejor: si inicia o espera y entra después. Eso lo iremos viendo" reveló Javier Mascherano, entrenador de las Garzas.

Lee también La UEFA presentó las pruebas de que Julián Álvarez tocó dos veces el balón; este es el video