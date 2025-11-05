Lionel Messi le respondió a Cristiano Ronaldo y aseguró que "ganar el Mundial es lo máximo"

Este miércoles, la estrella argentina Lionel Messi asistió al America Business Forum en Miami para discutir sobre su carrera y su vida fuera de las canchas, desde su rol como empresario hasta cómo es como padre de familia, entre otras cosas. Sin embargo, durante el evento, el campeón del mundo en Qatar 2022 respondió a las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la Copa del Mundo.

En su última entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el astro portugués aseguró que ganar la Copa del Mundo no es un sueño para él y que siete partidos no definen su trayectoria. Messi, al ser cuestionado al respecto, fue contundente.

“La verdad es que explicar las sensaciones de ese momento (salir campeón del mundo) es difícil. Es difícil encontrar con palabras lo que significó ese título, a nivel personal, a nivel de familia, de compañeros y de país. Quedó demostrado cómo lo festejó el país, la necesidad y las ganas que teníamos de que volviera a suceder después de tanto tiempo que había pasado”, respondió en primera instancia; sin embargo, más tarde aseguró que es lo máximo a lo que aspira un futbolista.

“Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial. No se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo”, agregó.

Finalmente, por si fuera poco y para dejarlo muy claro, comentó que “cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional, ya digo, no comparo, pero salvando las distancias, tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que, bueno, tuve la suerte de vivirla, sabés lo que significa, y que es difícil de explicar qué se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que sigue queda corto".

