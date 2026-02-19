Lionel Messi le dio “todo” a la MLS; Tomás Chancalay se rinde ante el astro argentino

Lionel Messi le dio “todo” a la Major League Soccer (MLS). La competitividad en el futbol de Estados Unidos y Canadá creció desde que —en el verano de 2023— el astro argentino llegó al Inter Miami, según palabras de su compatriota Tomás Chancalay.

Chancalay, quien esta temporada jugará con los colores del Minnesota United, destacó que la presencia de “La Pulga” elevó la popularidad de la MLS. Un antes y un después que fue necesario para que se abriera el mercado de la Liga, mismo que derivó en el fichaje de figuras como el colombiano James Rodríguez en “Los Loons”.

“Él aportó prácticamente todo a la Liga. No sé qué es lo que ven los demás, pero desde el día en el que llegó, la MLS cambió. Se volvió una Liga mucho más competitiva y se abrió muchísimo más el mercado. [...] Yo llegué un poco después, pero él repercutió completamente en la Liga y cambió la visión del mundo para la MLS”, aseveró el futbolista en conferencia de prensa.

Esta temporada, el Minnesota United de Tomás Chancalay y James Rodríguez buscará consolidarse para quitarle la corona de la Liga norteamericana al Inter Miami, después de que —en diciembre— “Las Garzas” escribieran historia con su primera MLS Cup.

“Somos argentinos y lo idolatramos. Es increíble tenerlo acá y poder mirarlo en la Liga”, reconoció Chancalay.

Este es el tercer año que Tomás Chancalay formará parte de la Major League Soccer. Antes de firmar con el Minnesota United, el extremo pasó del Racing Club de Argentina al New England Revolution, donde anotó 12 goles en partidos de la MLS.

¿Cuándo empezará la temporada en la Major League Soccer?

Será este sábado, 21 de febrero, cuando suene el silbatazo inicial en la Major League Soccer, dando inicio a la nueva temporada.

Mientras que el Inter Miami empezará su camino ante Los Ángeles FC, el Minnesota United jugará contra Austin FC.