Liga MX: Toluca vs Pumas - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

Toluca recibe esta noche a los Pumas en el Nemesio Díez, en el duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, y el que le pondrá fin a la fecha sabatina.

Los Diablos Rojos buscan seguir con su gran presente, por lo que en esta noche quieren imponerse a los auriazules, y así seguir en la pelea por la punta de la clasificación del presente torneo.

Por su parte, el cuadro de la UNAM quiere dar un gran golpe en la mesa, además de buscar sacudirse el empate de la fecha pasada frente a los Rayos del Necaxa.

Toluca vs Pumas MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 09:22 PM

¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 09:23 PM

Minuto 11

¡Gooooool! Ruvalcaba abre el marcador para Pumas

