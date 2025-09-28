Liga MX: Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 11 - Apertura 2025

El Estadio Caliente será el escenario de un duelo cargado de emociones este domingo, cuando los Xolos de Tijuana reciban a Cruz Azul en el cierre de la jornada 11 del Apertura 2025.

Más allá de los puntos en disputa, el encuentro marcará el retiro oficial de Jesús Corona, histórico arquero mexicano que vestirá por última vez los colores de los Xolos, enfrentando al club donde vivió sus mejores años como profesional.

Cruz Azul llega como líder invicto del torneo, con siete victorias y tres empates que lo colocan en la cima con 24 puntos. Aunque en su último partido igualó 2-2 ante Querétaro.

Por su parte, Tijuana se presenta con 16 unidades en la sexta posición de la tabla, pero viene de una derrota ante Santos Laguna que frenó su buen ritmo. El equipo fronterizo, dirigido por Sebastián Abreu, necesita reencontrarse con la victoria para mantenerse en zona de clasificación directa

