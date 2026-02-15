Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Este domingo la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin con el duelo entre Santos Laguna y Mazatlán en el estadio TSM.

Tanto Guerreros como Cañoneros están obligados a ganar, ya que ninguno pasa por un buen momento. De hecho, los dos ocupan los últimos lugares de la tabla, lo único que los separa es un punto.

El conjunto de Torreón solamente tiene un empate y la oportunidad de ganar su primer partido parece inmejorable al recibir al equipo con cinco derrotas en cinco partidos disputados.

Ninguno llega realmente con la etiqueta de favorito, pero se espera que los laguneros consigan sus primeros tres puntos en casa y con su gente frente a este debilitado rival que vive su último torneo en la Liga MX.

