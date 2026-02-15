Más Información

Julián Araujo tras darle el triunfo al Celtic en el último minuto: “Estoy agradecido por este momento”

Julián Araujo tras darle el triunfo al Celtic en el último minuto: “Estoy agradecido por este momento”

Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

Caín Velásquez, excampeón de la UFC, sale de prisión

Caín Velásquez, excampeón de la UFC, sale de prisión

Liga MX: Cruz Azul vs Tigres – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Liga MX: Cruz Azul vs Tigres – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Este domingo la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la llega a su fin con el duelo entre Santos Laguna y Mazatlán en el estadio TSM.

Tanto Guerreros como Cañoneros están obligados a ganar, ya que ninguno pasa por un buen momento. De hecho, los dos ocupan los últimos lugares de la tabla, lo único que los separa es un punto.

El conjunto de Torreón solamente tiene un empate y la oportunidad de ganar su primer partido parece inmejorable al recibir al equipo con cinco derrotas en cinco partidos disputados.

Ninguno llega realmente con la etiqueta de favorito, pero se espera que los laguneros consigan sus primeros tres puntos en casa y con su gente frente a este debilitado rival que vive su último torneo en la Liga MX.

Sigue aquí el minuto a minuto del Santos Laguna vs Mazatlán

Universal Deportes 04:55 PM

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS