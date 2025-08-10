Liga MX: Santos Laguna vs Chivas – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

Después de la temprana eliminación en Leagues Cup, el Guadalajara visita el estadio Corona para enfrentar a Santos Laguna por la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos equipos llegan con tres puntos, pero realidades totalmente distintas. El Rebaño tiene un partido menos en el Apertura 2025, mismo que jugará en septiembre contra Tigres, pero en los primeros compromisos sumó una victoria y una derrota. En la Comarca Lagunera, los rojiblancos buscan su primera victoria fuera de casa en el torneo.

El equipo que Gabi Milito está obligado a superar al conjunto de Francisco Rodríguez Vílchez que ha perdido 11 de sus últimos 12 compromisos oficiales, en medio de una grave crisis institucional.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del encuentro.

SANTOS LAGUNA VS CHIVAS: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 08:44 PM Min 28. ¡GOL DE SANTOS LAGUNA! Bruno Barticciotto anota el 1-0 a favor de Santos Laguna

Universal Deportes 08:43 PM Min 24. ¡PENAL PARA SANTOS LAGUNA! Tras revisión en el VAR, Santos Laguna recibe penalti a favor por falta imprudente de Daniel Aguirre.