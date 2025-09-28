Liga MX: Querétaro vs Tigres EN VIVO - Jornada 11 - Apertura 2025

La cartelera del domingo trae el cruce de los Gallos Blancos del Querétaro frente a los Tigres de la UANL. Los queretanos y universitarios se miden en el duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Gallos vienen con un buen presente, pues en su juego pasado lograron empatar 2-2 con el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, un resultado impensable para el cuadro de Benjamín Mora.

Con ocho unidades, el conjunto de la Corregidora está en la penúltima posición de la clasificación, por lo que una victoria los podría llevar a escalar hasta cinco posiciones, pues el resto de equipos arriba de ellos ya jugaron sus respectivos duelos.

El gran favorito a llevarse este duelo son los Tigres, quienes después de empates consecutivos, lograron derrotar 2-0 al Atlas en la jornada pasada.

Pese a mostrar irregularidades en este torneo, el equipo dirigido por Guido Pizarro está en la quinta posición de la tabla general con 19 unidades. En caso de ganar este duelo, los felinos se mantendrían en ese mismo puesto.

MINUTO A MINUTO DEL QUERÉTARO VS TIGRES