Liga MX: ¿Qué necesita cada equipo para avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2025?

Una vez disputados los cuatro partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2025 solo queda esperar el desenlace de cada llave en la vuelta. Dos series se mantienen sin ventaja — y sin goles — y el otro par de enfrentamientos apenas tienen un gol de diferencia, en circunstancias totalmente distintas.

América y Pachuca no pudieron hacerse daño en los primeros 90 minutos de acción, situación idéntica a la de Necaxa y Tigres. Ambas llaves tendrán que definirse en la vuelta con clara ventaja para azulcremas y felinos. Tras desaprovechar su condición de local en el primer partido, Tuzos y Rayos tendrán que salir a cancha rival en busca del resultado.

La tónica es completamente distinta en las otras series en las que la falta de gol no fue un problema. Monterrey hizo la proeza y se impuso como el único club que sacó ventaja de su localía al vencer 3-2 al líder de la competencia, Toluca. Por el mismo marcador, pero en condición de visitante, Cruz Azul dio cuenta de León que tiene el panorama más difícil de los ocho sobrevivientes al tener que revertir la serie como visitante y con el factor del desempate por posición en la tabla en su contra.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a las semifinales?

Toluca vs Monterrey

FOTO: Imago7

Monterrey dio la sorpresa en la ida de los cuartos de final tras vencer 3-2 a Toluca en el estadio BBVA. Luego de 17 días de inactividad, los dirigidos por Antonio Mohamed sucumbieron ante un conjunto regiomontano con gran ritmo tras dos juegos de Play-In.

Toluca

Al ser el líder de la fase regular, Toluca debe buscar empatar el marcador global, como mínimo, para avanzar a la antesala de la final. Un solo tanto de ventaja en el estadio Nemesio Diez será suficiente para que los Diablos se instalen en la semifinal.

Monterrey

El gol de ventaja que tiene en la serie (3-2) le abre a Rayados un panorama favorable para la vuelta. El triunfo o el empate le darán a los regiomontanos el pase a la siguiente ronda. Solo dos equipos pudieron sacarle el empate a los Diablos en el Nemesio Diez y uno de ellos fue Monterrey en la Jornada 2. Emular lo conseguido al inicio del Clausura 2025 le dará al equipo de Martín Demichelis el pase a la semifinal.

América vs Pachuca

FOTO: Imago7

La ida entre América y Pachuca careció de goles mas no de emociones. Lo mostrado en el estadio Hidalgo anticipa un gran choque en el Ciudad de los Deportes, en donde el conjunto local partirá con ventaja pese al empate global.

América

Luego de terminar como el sublíder del torneo, América goza del criterio de desempate por posición en la tabla de su lado. La victoria o un empate, incluso sin goles, le daría al equipo que dirige el brasileño André Jardine el boleto a las semifinales.

Pachuca

Los Tuzos no tienen otro resultado que los instale en la semifinal que no sea la victoria sobre América en el estadio de la Ciudad de los Deportes en donde no caen desde el 14 de febrero. El conjunto de Guillermo Almada puede avanzar a la antesala de la final con un triunfo por la mínima en un recinto que ha convertido en la fortaleza azulcrema.

Cruz Azul vs León

FOTO: Imago7

Un cabizbajo León buscó imponer su condición de local y falló en el intento. Cruz Azul salió de la casa de los Esmeraldas con una ventaja de 3-2 y el criterio de desempate por posición en la tabla de su ladio.

Cruz Azul

El equipo con mayor ventaja de cara a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2025 es sin duda Cruz Azul. La Máquina logró la victoria (3-2) en condición de visitante y en el Olímpico Universtiario una victoria, empate o incluso la derrota por la mínima le garantizan un boleto en la semifinal del torneo.

León

Contrario a los cementeros, León tiene el escenario más complicado en la presente liguilla. León deberá propinarle a Cruz Azul su primera derrota como local en el semestre para avanzar a las semifinales. Sin embargo, el equipo de Eduardo Berizzo necesita ganar más que por la mínima, los Esmeraldas requieren una victoria por dos o más goles para clasificar a la siguiente ronda.

Tigres vs Necaxa

FOTO: Imago7

La otra llave que se mantiene sin gol aún es la que enfrenta a Necaxa y Tigres, estos últimos llegarán a la vuelta con la ventaja de la posición en la tabla. El estadio Universitario, su gente y el criterio de desempate está del lado del equipo que dirige Guido Pizarro para la definición de la llave.

Tigres

La victoria o el empate le es suficiente al conjunto universitario para avanzar a las semifinales. Tigres no cae en casa desde hace exactamente un año cuando Monterrey los venció el 9 de mayo del 2024 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2024.

Necaxa

Los Rayos van por la proeza en la casa felina. Una victoria, así sea por la mínima, es lo único que les garantiza su boleto a las semifinales del Clausura 2025. Cualquier otro resultado eliminaría al cuadro de Nicolás Larcamón.