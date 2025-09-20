Liga MX: Pumas vs Tigres – EN VIVO – Jornada 9 – Apertura 2025

Los Pumas se enfrentan a su primera prueba de fuego en la segunda parte del calendario del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez recibe esta tarde a los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de dar un golpe de autoridad y de demostrar que pueden competir al tú por tú con los poderosos del futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 9 del actual torneo, el Club Universidad Nacional mide fuerzas con los felinos regiomontanos, quienes cuentan con una estadística más que favorable.

Los del Pedregal no han podido derrotarlos en los últimos seis partidos de la Liga MX, con un saldo de tres derrotas y tres empates.

Ademas, en las últimas 10 visitas de los de San Nicolás de los Garza a CU, los Pumas han podido derrotarlos en una ocasión, con cuatro descalabros y dos empates.

Sin embargo, la escuadra de Efraín Juárez llega a este compromiso con una racha de seis fechas en fila sin una sola derrota, con saldo de tres triunfos (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y tres empates (Toluca, Necaxa y Puebla).

Por tal motivo, las ilusiones de los Pumas por cortar su racha negativa ante los Tigres son altas, sobre todo, de cara al inicio de la Liguilla, donde tienen la obligación de estar presentes.

En el seno auriazul, son conscientes de que que su principal objetivo es conquistar el título de la Liga MX porque no se pueden permitir seguir alargando la cantidad de años sin poder ser campeones.

Para un equipo con la grandeza de los Pumas, una racha de 14 años sin ganar un solo trofeo no es aceptable.

Hoy, ante los Tigres, los dirigidos por Efraín Juárez saldrán con la mentalidad ganadora para afianzarse a la zona del Play-In y seguir de cerca los puestos de Liguilla directa.

Cabe resaltar que el partido será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

