Liga MX: Puebla vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Mientras la noche cae en el Estadio Cuauhtémoc, "La Franja" de Puebla recibirá la visita de los "Xolos" de Tijuana para disputar la treceava fecha del torneo Apertura 2025.

Un partido que no solamente reaunudará la acción en el balompié mexicano, después de la Fecha FIFA de octubre, sino que también recibirá al juvenil Gilberto Mora, tras la caída que la Selección Mexicana Sub-20 sufrió en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría.

Los "Xolos" de Tijuana saltarán a la cancha en la búsqueda de escalar posiciones en la tabla general del torneo. De momento, ocupan la sexta posición con veinte puntos.

Un escenario que no suena difícil, más aún porque Puebla se encuentra hasta el sótano del Apertura 2025. Sin mayores esperanzas, puesto que solamente han ganado un partido en las doce fechas disputadas del actual certamen.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc

Minuto a minuto de Puebla vs Tijuana; hoy, viernes, 17 de octubre