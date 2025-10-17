Más Información

Carlos Cariño explica la decisión de no convocar a Gilberto Mora a la Selección Mexicana Sub-17

Manuel Negrete expresa su rechazo a tener naturalizados en la Selección Mexicana

Liga MX: Puebla vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

André Jardine pone punto final sobre cuál es el Clásico más importante para el América

Héctor Moreno anuncia su retiro del futbol profesional con emotivo video

Mientras la noche cae en el , "La Franja" de Puebla recibirá la visita de los "Xolos" de Tijuana para disputar la treceava fecha del torneo Apertura 2025.

Un partido que no solamente reaunudará la acción en el balompié mexicano, después de la Fecha FIFA de octubre, sino que también recibirá al juvenil Gilberto Mora, tras la caída que la Selección Mexicana Sub-20 sufrió en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría.

Los "Xolos" de Tijuana saltarán a la cancha en la búsqueda de escalar posiciones en la tabla general del torneo. De momento, ocupan la sexta posición con veinte puntos.

Un escenario que no suena difícil, más aún porque Puebla se encuentra hasta el sótano del Apertura 2025. Sin mayores esperanzas, puesto que solamente han ganado un partido en las doce fechas disputadas del actual certamen.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc

Minuto a minuto de Puebla vs Tijuana; hoy, viernes, 17 de octubre

