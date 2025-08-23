Más Información

Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Liga MX: Monterrey vs Necaxa- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Liga MX: Monterrey vs Necaxa- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Los Diablos Rojos del México dan detalles del menor impactado por pelota en su estadio; está fuera de peligro

Los Diablos Rojos del México dan detalles del menor impactado por pelota en su estadio; está fuera de peligro

Liga MX: León vs Pachuca- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Liga MX: León vs Pachuca- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Óscar Valdez pone a Marco Verde como la próxima cara del boxeo; "El cielo es el límite para él"

Óscar Valdez pone a Marco Verde como la próxima cara del boxeo; "El cielo es el límite para él"

Monterrey enfrentará a Necaxa en la sexta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto de la Sultana del Norte puede terminar como líder del torneo si consigue la victoria y Pachuca no suma de a tres en León.

El equipo del español Domènec Torrent tiene 12 unidades — igual que los Tuzos — pero la diferencia de goles (+3) los tiene en segunda posición. La tendencia está del lado de Rayados que suma tres victorias consecutivas en el estadio BBVA sobre los Rayos.

Lee también

La Pandilla no pierde en casa ante los hidrocálidos desde el 23 de octubre del 2021, hace casi cuatros años. Necaxa, que suma tres encuentros sin conocer la victoria, luce como el escalón perfecto para que Monterrey tome el liderato de la tabla.

Minuto a minuto León vs Pachuca; hoy, sábado 23 de agosto

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios