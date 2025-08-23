Liga MX: Monterrey vs Necaxa- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Monterrey enfrentará a Necaxa en la sexta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto de la Sultana del Norte puede terminar como líder del torneo si consigue la victoria y Pachuca no suma de a tres en León.

El equipo del español Domènec Torrent tiene 12 unidades — igual que los Tuzos — pero la diferencia de goles (+3) los tiene en segunda posición. La tendencia está del lado de Rayados que suma tres victorias consecutivas en el estadio BBVA sobre los Rayos.

La Pandilla no pierde en casa ante los hidrocálidos desde el 23 de octubre del 2021, hace casi cuatros años. Necaxa, que suma tres encuentros sin conocer la victoria, luce como el escalón perfecto para que Monterrey tome el liderato de la tabla.

