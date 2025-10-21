Más Información

Carlos Slim Domit habló sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull: "No lo veo como una injusticia"

Liga MX: Rayados de Monterrey vs FC Juárez - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Mazatlán vs Santos Laguna - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

La Liga de España cancela el partido del Barcelona en Miami por presión interna

Pato O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

Esta noche el Mazatlán recibe a Santos Laguna por la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos llegan a este encuentro con la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Play-In.

Actualmente, Santos tiene 13 puntos en el lugar 12 de la tabla, mientras Mazatlán toma el lugar 15 con 11 unidades.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones del encuentro.

