Liga MX: Mazatlán vs Santos Laguna - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Esta noche el Mazatlán recibe a Santos Laguna por la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos llegan a este encuentro con la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Play-In.

Actualmente, Santos tiene 13 puntos en el lugar 12 de la tabla, mientras Mazatlán toma el lugar 15 con 11 unidades.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones del encuentro.