Liga MX: Atlas vs Necaxa EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Atlas y Necaxa se medirán en un duelo de gran urgencia para ambas instituciones. El choque correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 será vital para las aspiraciones de tapatíos e hidrocálidos de cara al cierre del campeonato.

Los rojiblancos no ganan desde la primera fecha del certamen, en donde derrotaron (3-2) a Puebla, único club que se única por debajo de Atlas en la tabla de posiciones. Con apenas siete puntos en el torneo, los dirigidos por Diego Cocca buscarán imponer su localía ante el decimocuarto puesto de la tabla.

Lee también Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del León, el club agradece su "acto de nobleza"

Necaxa solo tiene una victoria en sus últimos ocho duelos correspondientes a la Liga MX. El único triunfo de los Rayos en este lapso también fue contra el conjunto de La Franja.

Minuto a minuto de Atlas vs Necaxa; hoy, sábado 27 de septiembre