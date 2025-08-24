Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Esta noche el América visitará al Atlas en el estadio Jalisco por la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en un partido con distintos ingredientes que lo hacen atractivo. El regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro en Jalisco, el posible debut de Allan Saint-Maximin y el invicto azulcrema en riesgo.

Con tres victorias y dos empates en este Apertura 2025, las Águilas se mantienen invictas en el campeonato y buscan alargar esa racha positiva frente a la Academia. Además, cuentan con la historia a su favor, ya que en el Jalisco no pierden desde 2021.

Por el bando rojinegro, Diego Cocca regresa al banquillo después de mil 58 días. Con una racha de una victoria, dos empates y dos derrotas, el entrenador bicampeón con los rojinegros busca enderezar el rumbo de su equipo.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

ATLAS VS AMÉRICA: MINUTO A MINUTO

El partido está retrasado por lluvia.