Alexia Putellas agradece a México por el recibimiento que le dieron a Barcelona; se van felices, tras el partido ante América

Liga MX: Pumas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Retrasan arranque del Atlas vs América por tormenta eléctrica; no han definido hora de inicio

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Esta noche el América visitará al Atlas en el estadio Jalisco por la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la en un partido con distintos ingredientes que lo hacen atractivo. El regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro en Jalisco, el posible debut de Allan Saint-Maximin y el invicto azulcrema en riesgo.

Con tres victorias y dos empates en este Apertura 2025, las Águilas se mantienen invictas en el campeonato y buscan alargar esa racha positiva frente a la Academia. Además, cuentan con la historia a su favor, ya que en el Jalisco no pierden desde 2021.

Por el bando rojinegro, Diego Cocca regresa al banquillo después de mil 58 días. Con una racha de una victoria, dos empates y dos derrotas, el entrenador bicampeón con los rojinegros busca enderezar el rumbo de su equipo.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

ATLAS VS AMÉRICA: MINUTO A MINUTO

El partido está retrasado por lluvia.

